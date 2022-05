Napoli, il brand vale 180 milioni: azzurri nella Top30 dei club mondiali

Da tredici stagioni di fila in competizioni europee, qualche vittoria in campo nazionale e tanti campioni lanciati nel calcio europeo. Ma quanto vale il brand Napoli dopo vent'anni di gestione De Laurentiis? Il valore, ad oggi, è stimato in 182 milioni di euro, secondo l'ultimo report della società di consulenza globale per la valutazione dei marchi Brand Finance. Quello degli azzurri è al momento il quarto brand italiano dietro la Juventus, l'Inter e il Milan fresco campione d'Italia.

A livello mondiale, il Napoli si attesta all'interno della Top 30 piazzandosi al 27° posto della speciale classifica dei brand. Gli azzurri hanno messo il naso davanti alla Roma americana (181 milioni e 29° posto), all'Atalanta (123 milioni e 42° posto) e alla Fiorentina (50° posto, 95 milioni).