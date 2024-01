Napoli su Brassier: il difensore che piace anche al Milan

Un nome nuovo per il mercato del Napoli. Come riportato da Sky Sport in queste ore, agli azzurri piace tra gli altri anche Lilian Brassier, calciatore del Brest seguito anche dal Milan. Il classe 1999 potrebbe essere l'innesto cercato per la difesa dopo i profili già vagliati nelle ultime settimane: Dragusin, poi finito al Tottenham, e anche Nehuen Perez che per il momento è considerato difficilmente cedibile dall'Udinese.

Classe 1999 e attualmente al Brest, Brassier è un difensore francese, nato a Argenteuil, mancino di piede che può giocare sia come centrale di difesa che come terzino sinistro in una difesa a quattro, ma anche come braccetto sinistro di una eventuale difesa a tre. Nel corso della stagione ha collezionato fin qui 15 presenze in Ligue 1 con anche un gol segnato. In carriera ha già indossato le maglie della nazionale francese giovanile, con l'Under-19 e con l'Under-20. Il suo valore di mercato si aggira sui 10 milioni di euro, ma il contratto con il club francese scadrà nel 2025.