Napoli-Brekalo, il retroscena: «Mi volevano gli azzurri, ma volevo solo Firenze»

Quello di Josip Brekalo è un nome accostato fortemente al Napoli nell'ultima estate di mercato. Il calciatore croato poteva essere una alternativa importante per la squadra di Garcia in uscita dal Wolfsburg, ma la pista azzurra è durata poco.

«Il Napoli? Sì, c'erano altre squadre di Serie A che mi hanno cercato in estate, ma volevo venire solo a Firenze» le parole del calciatore oggi viola, pronto a sfidare gli azzurri in campioanto domenica. «Sono molto contento, la squadra ha fatto una grande stagione, la scorsa, con due finali. Peccato non averne vinta almeno una, però anche quest'anno abbiamo un'altra occasione. Siamo di nuovo in Europa e in Coppa Italia possiamo provare a ripeterci. Io voglio dare una mano a questa squadra» ha spiegato nell'intervista a Tmw Radio.