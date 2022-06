Napoli, senti Bremer: lascio il Torino «Voglio giocare in Champions»

«Sto valutando diverse proposte, credo che lascerò il Torino: voglio giocare in Champions e con la Nazionale brasiliana». Gleison Bremer gela il Torino, il difensore brasiliano - il migliore dell'ultima stagione in Serie A - guarda al mercato estivo.

Bremer è nei radar delle più forti squadre della Serie A: l'Inter è in prima fila ma anche il Napoli ci penserebbe se dovesse partire Koulibaly. «Già l'anno scorso volevo andare via, lo avevo detto al tecnico e alla società, ma il mister mi disse di restare un'altra per aiutare la squadra: i tifosi già lo sanno, ho grandi ambizioni e voglio raggiungere un livello molto più alto» ha detto a Espn in Brasile.