Napoli, Broja può finire altrove: il West Ham pronto a chiudere

È finito nel mirino del Napoli in questa estate di mercato ma Armando Broja è pronto per firmare altrove: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'albanese è sempre più vicino al West Ham che sembra aver convinto il Chelsea, proprietario del cartellino.

Broja piace a Giuntoli e al club azzurro, come alternativa a Osimhen o per completare il reparto. Gli Hammers, però, sono pronti a chiudere la trattativa nelle prossime ore: il Chelsea vuole fare cassa per poter puntare al nuovo attaccante che prenderà l'eredità di Lukaku.