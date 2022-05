Napoli, Broja se parte Osimhen: ok di Spalletti e il Chelsea apre

Se il futuro di Victor Osimhen sarà lontano da Napoli, il primo nome del club per il futuro è quello di Armando Broja, già da un po' seguito dagli azzurri e tra i profili più importanti in giro per l'Europa. Un viaggio al contrario: perché se è vero che Osimhen piace ai club di Premier League, è proprio in Premier che l'attaccante albanese di è formato in questi anni, ben figurando in questa stagione con la maglia del Southampton.

Classe 2001, Broja è cresciuto nelle giovanili del Chelsea prima di essere ceduto in prestito dai Blues. Con 21 anni e 191centimetri, si è attestato tra i più interessanti attaccanti della Premier mettendo insieme 9 gol e un assist in questa anata con il Southampton. Il Chelsea ha un contratto con lui fino al 2026, ma non direbbe no a un trasferimento: per i Blues Broja potrebbe anche andar via con un prestito annuale, a patto che il Napoli poi lo riscatti dopo un anno per non meno di 18 milioni di euro, il valore dato dal club.