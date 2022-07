Broja si fa male con il Chelsea: a rischio l'obiettivo del Napoli

Una brutta notizia per Napoli, West Ham, Everton e tutti i club che si sono messi in fila nelle ultime settimane per Armando Broja. L'attaccante albanese ha raggiunto in California nelle ultime ore il Chelsea, club che ne detiene il cartellino, ma nell'ultima sessione di allenamenti Broja era assente, apparso sul campo con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra per cui non ha potuto allenarsi.

Un infortunio che in un modo o nell'altro condizionerà l'estate dell'albanese, appena rientrato dal prestito al Southampton: per Broja c'è realmente una fila di mercato, con Everton, West Ham, anche Newcastle che vogliono strapparlo ai Blues. Ma anche il Napoli aveva pensato a lui per l'eventuale sostituzione di Petagna, che nel frattempo potrebbe finire a Monza. L'infortunio, però, può stravolgere i piani anche degli azzurri.