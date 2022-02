Napoli, è bufera contro Sportmediaset: i tifosi in rivolta sui social per Koulibaly

Tomori, de Ligt, Bremer o Skriniar? Chi è il difensore centrale più forte dell'attuale Serie A? Questo il quesito posto in queste ore da Sportmediaset attraverso i canali social ufficiali, un post social che sperava di attrarre la "competizione" tra tifoserie e creare "engagement" (una pratica molto utilizzata in rete per aumentare la "visibilità della pagina) con i followers che seguono l'account.

Non avevano, però, fatto i conti con i tifosi del Napoli: la mancanza in lista di Kalidou Koulibaly è infatti subito saltata all'occhio di molti tifosi e il tran tran social ha fatto il resto. Una vera e propria protesta quella scattata contro il social media manager di Sportmediaset reo di aver scordato Kalidou - se non il più forte del campionato, quantomeno meritevole di essere presente -. Pioggia di voti per l'azzurro nei commenti e qualcuno che ha provato a spiegarla così: «Ma forse non l'avete inserito perché Koulibaly è fuori classifica?»