Napoli, buona la prima in rete: «Che bello tornare a casa»

«La vittoria in casa con un clean sheet è bella, ma non più bella di quella cosina sul petto» le parole di Juan Jesus, il difensore azzurro ieri ancora titolare e protagonista con il Sassuolo.

In rete ha fatto festa anche Politano: «Bello tornare a casa, ancor più bello farlo con una vittoria così».

Non sembra aver problemi invece Khvicha Kvaratskhelia, due panchine in due partite: «Che bello essere tornati» scrive il georgiano subentrato a gara in corso. «Tre punti importanti» fa da eco Osimhen, ieri al terzo gol in due partite.