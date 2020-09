LEGGI ANCHE

Dopo i problemi alla schiena della scorsa domenica, quando ha dovuto lasciare anzitempo il campo contro il Genoa, Kostas Manolas torna a sorridere: il greco, infatti, come confermato dal sito ufficiale delè tornato ad allenarsi questa mattina a Castel volturno insieme con i compagni, conferma della sua presenza domenica sera a Torino contro laUna buona notizia per Gennaro Gattuso che, a questo punto, torna a contare sull'organico al completo per la sfida all'amico. Unico assente resta: il capitano ne avrà per un mese dopo la lesione di primo grado al muscolo femorale della coscia sinistra arrivata domenica al San Paolo.