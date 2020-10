Sarà il 43enne Daniele Doveri a fischiare in occasione del derby tra Benevento a Napoli. Le due squadre campane si ritroveranno allo stadio Vigorito domenica alle 15 e troveranno il fischietto di Volterra, accompagnato dagli assistenti Rocca e Affatato, mentre Pezzuto sarà il VI uomo.

Prima volta con il Napoli e con il Benevento quest'anno per Doveri. Nella passata stagione, però, il fischietto ha diretto gli azzurri per quattro volte con un bottino poco invitante per gli azzurri: eccetto la vittoria (0-1) in casa del Cagliari, gli azzurri con lui hanno registrato il pari di Torino (0-0), la sconfitta interna contro l'Inter (1-3) e quella a Bergamo contro l'Atalanta (2-0).

