Secondo allenamento settimanale per il Napoli di Gennaro Gattuso. La squadra azzurra vive già l'antivigilia della sfida europea contro il Rijeka di giovedì - quarto turno del Girone F di Europa League - provando a mettersi alle spalle il brutto ko di domenica sera al San Paolo contro il Milan di Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE Napoli, Rijeka, c'è il turco Ozkahya: esordio assoluto con gli azzurri

Il gruppo non è al completo: oltre ai due casi covid ancora positivi di Elseid Hysaj e Amir Rrahmani, restano fuori Victor Osimhen e anche David Ospina. Il nigeriano continua le terapie alla spalla, mentre il portiere colombiano non è tornato a lavorare sul campo oggi, allenandosi solo in palestra. Decisivo l'allenamento di domani per capire se riuscirà a recuperare e giocare contro il Rijeka giovedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA