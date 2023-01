Napoli, c'è il Liverpool dietro il mancato rinnovo di Zielinski?

29 anni tra qualche mese e un contratto in scadenza nel 2024 che sembra far già rumore. Il futuro di Piotr Zielinski sarà ancora a Napoli? Il polacco è arrivato in azzurro sei stagioni fa, un tempo sufficiente per diventare punto di riferimento in azzurro anche nella gestione di Luciano Spalletti, ma la politica di mercato del club ha dei paletti fissi ormai, fattori che potrebbero portare anche il centrocampista a guardarsi intorno la prossima estate.

Il rinnovo con Aurelio De Laurentiis non sarà facile: l'ingaggio di Zielinski - aggiornato con il nuovo contratto del 2020 - supera e di molto i 3 milioni di euro. È tra quelli che sono fuori dai nuovi parametri di mercato azzurri. Ecco perché il rinnovo non sarà scontato. E dall'Inghilterra giurano che dietro un mancato rinnovo del polacco ci sarebbe il Liverpool: secondo Liverpool Echo, i Reds già pensano al prossimo anno e non è un mistero che Zielinski piaccia a Klopp, soprattutto se a prezzo ridotto come potrebbe essere la prossima estate. Il club inglese sta guardando in Italia anche Amrabat per la mediana.