Kaio Jorge, c'è il Milan in pole: i rossoneri lo vogliono già a gennaio

Sembravano essersi avvicinati nelle ultime ore il Napoli e Kaio Jorge, con voci di pre-contratti firmati che arrivavano dal Brasile ma che non hanno trovato in Italia il giusto riscontro. Al club azzurro il giovane brasiliano del Santos piace, così come piace il contratto in scadenza il prossimo dicembre, ma non è il Napoli ad essere in vantaggio sull'attaccante in questo momento.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, al primo posto nella corsa all'attaccante brasiliano ci sarebbe il Milan, club più interessato per portarlo in Italia dal prossimo gennaio a costo zero. I rossoneri sono una opzione concreta per Kaio Jorge su cui, però, resterà nelle prossime ore l'interesse forte sia del Napoli che della Juventus, altro club italiano che ha chiesto informazioni nei mesi scorsi.