Il nome di Florian Thauvin non è nuovo ai radar del Napoli: il francese classe 1993 è sempre stato tra i più talentuosi del palcoscenico europeo nel suo ruolo - ormai da tempo nel giro della nazionale francese - ma la sua esperienza al Marsiglia potrebbe concludersi nelle prossime finestre di mercato visto il contratto in scadenza.

LEGGI ANCHE Hysaj e il Napoli sono più lontani: «Ora valuteremo le altre proposte»

Ecco perché, secondo quanto riportato da L'Equipe, il calciatore si starebbe guardando intorno per capire cosìaltro potrebbe esserci fuori dai confini della Ligue 1. Una strada può portare in Italia con Milan e Napoli che, secondo i media francesi, potrebbero pensare a Thauvin per la Serie A, un'altra può invece arrivare in Premier League visto che anche il Leicester sarebbe sul calciatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA