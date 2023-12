Pronti ad affondare le mani nel mercato, una sessione invernale che aprirà tra pochi giorni e che per la prima volta potrebbe vedere il Napoli più che protagonista. C'è da onorare la stagione con sul petto lo scudetto mettendo mano a risultati che non piacciono a nessuno, ma sarà anche e soprattutto l'occasione per rimettere a posto il motore in vista del futuro. I numeri del Napoli sono evidenze, lontani parenti della passata stagione ma anche di tutte quelle precedenti.

APPROFONDIMENTI Napoli, il racconto di Di Lorenzo: «La notte dopo il Frosinone non ho dormito» Napoli-Monza, riecco Lindstrom: il danese è a disposizione Napoli-Monza live: probabili formazioni e dove vedere la partita

Quelli mancano e la mancanza si sente tutti. La macchina da guerra offensiva ammirata fino a pochi mesi fa ormai sembra non avere più benzina. Occasioni sciupate, altre buttate al vento, altre ancora nemmeno costruite. Dalla trasferta di Roma arrivano campanelli d'allarme, dai numeri sotto rete segnali d'avviso. È soprattutto il centrocampo a non essere al passo con quanto visto nella precedente stagione: un anno fa Zielinski e compagni avevano messo insieme 15 gol per aiutare la squadra in campionato, addirittura 21 in tutta la stagione considerando anche le Coppe. Numeri importanti in cui il polacco - con la valigia pronta - svettava su tutti con 7 gol. Oggi è a quota tre e con nella testa più il futuro del presente. In mezzo al campo la squadra di Spalletti aveva saputo decidere la stagione: le reti di Anguissa (4), quelle di Ndombelé (2), gli exploit di Elmas (6) ieri ufficializzato come nuovo calciatore del Lipsia. La squadra perde con la sua partenza una delle migliori bocche di fuoco alternative agli attaccanti, una assenza da rimpiazzare anche in zona gol.

Troppi gol subiti, ma anche pochi gol realizzati da calciatori che fanno parte del pacchetto arretrato. I difensori azzurri in campionato hanno colpito solo due volte fin qui: con Di Lorenzo e Ostigard. Quella azzurra è la difesa con meno segnature tra le big: 4 per la Roma, 5 per l'Inter, 6 per il Milan, addirittura 7 per la Juventus di Allegri. Con i napoletani che ne sanno qualcosa visto l'ultimo faccia a faccia deciso da una rete del centrale Gatti. L'anno scorso i difensori avevano saputo esaltarsi, invece: 10 le reti complessive in campionato, 14 in tutta la stagione con Di Lorenzo sugli scudi (5 totali nel suo anno) ma anche l'aiuto di Kim Min Jae e Rrahmani, oggi ancora a secco.

Il nigeriano che ha da poco rinnovato il suo accordo con il club e che ha già chiuso anzitempo il suo 2023 resta l'interprete più importante per la squadra di Mazzarri in zona gol. Forse non ripeterà i record della passata stagione, ma i suoi numeri restano importanti nonostante una media-gol passata da una rete ogni 97 minuti a una rete ogni 164. Dovrà trovare nuovo smalto nel 2024, Victor, dovrà tornare a mettere insieme numeri che valgano gli oltre 100 milioni che ora compongono la sua clausola. 2,1 per partita la media gol con cui la squadra ha chiuso pochi mesi fa, 105 le reti in tutta la stagione rispetto alle 36 siglate fin qui con una media passata a 1,5 gol per partita.

E l'attacco? Dopo Victor, solo Politano resta all'altezza del passato: 4 gol l'anno scorso, già 6 ora che non deve dividersi il posto con Lozano. Ma l'intero reparto che aveva saputo segnare 50 reti nello scorso campionato oggi, quasi al giro di boa, è fermo a 21. Ancora peggio se si guarda a tutta la stagione: 68 i gol di Kvara e compagni un anno fa, 25 in totale ora. Intanto domani si torna in campo. E nonostante i risultati tutt'altro che esaltanti, il Napoli riceve il Monza nell'ultima gara del 2023 in un Maradona da record. Già 50 mila biglietti venduti con un incasso che supererà il milione di euro.