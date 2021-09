Il Napoli ingrana la sesta: 2-0 al Cagliari, gli azzurri di nuovo primi

Sesta vittoria di fila in campionato. Non succedeva dalla stagione 2017-18 con Sarri. Osimhen che va ancora in gol (il primo in casa), poi il rigore realizzato da Insigne e guadagnato dallo stesso nigeriano. Terzo clean sheet consecutivo, per una squadra di Spalletti che strappa consensi ovuqnue. E' un Napoli concreto e convinto della sua forza quello che batte 2-0 la bestia nera Cagliari dell'ex Mazzarri, volando meritatamente di nuovo al primo posto in classifica. Il divario tra le due squadre è troppo netto perché il risultato possa essere messo in qualche modo in discussione. Il Cagliari punta a una gara difensiva e spera con le barricate di frenare gli azzurri e portare via un punto dal Maradona. Ma gli va male perché gli azzurri quest'anno sono veramente forti e sanno di esserlo: sanno come esprimerlo in campo. Giovedì lo Spartak in EuroLeague.

Il Napoli inizia tenendo il pallino del gioco, con un Cagliari chiuso nella sua metà campo e pronto a colpire di rimessa. Al 5' prima ripartenza isolana che può far male agli azzurri, sventa la difesa. Al 10' break del Napoli con Osimhen imbeccato da Zielinski che trova il primo gol in casa. Il bomber nigeriano ci riprova al 23' dalla distanza ma la mira non è delle migliori. Nuovo tentativo di Victor di testa poco dopo, da calcio di punizione. Gli azzurri tengono e vanno al riposo in vantaggio.

Nella ripresa il Cagliari rischia di più in fase di palleggio, prova a proporsi. Al 50' squillo di Insigne che guadagna un corner. Ci riprova anche Osimhen, ma gli uomini di Mazzarri tengono botta. Al 55' il nigeriano è incontenibile in area, Godin lo atterra ed è calcio di rigore. Sul dischetto va Insigne che non sbaglia: 2-0. Osimhen cade in area al 65' per un contatto, reclama il rigore ma si fa ammonire per simulazione. Spalletti fa entrare Lozano ed Elmas per Politano e Zielinski. Quindi è Anguissa a sfiorare il 2-0 con una botta da fuori. Al 75' esce Osimhen per far un po' di spazio a Petagna. Ounas prende il posto di Insigne. Apprensione per un'iniziativa sarda sbrogliata da un sontuoso Anguissa. Poi è Lozano a provarci dalla distanza, para Cragno. C'è spazio anche per il recuperato Demme che entra per Fabian. Chance anche per Petagna servito da Ounas ma non sfonda. Termina così, con un'altra bella vittoria.

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 33 Ounas, 37 Petagna, 44 Manolas, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Cagliari (3-5--12)

28 Cragno; 4 Caceres, 2 Godin, 40 Walukiewicz; 25 Zappa, 8 Marin, 16 Strootman, 14 Deiola, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 10 Joao Pedro.

A disposizione: 1 Aresti, 31 Radunovic, 9 Keita, 12 Bellanova, 15 Altare, 17 Farias, 20 Pereiro, 21 Oliva, 23 Ceppitelli, 27 Grassi, 29 Dalbert, 30 Pavoletti, 44 Carboni. All. Mazzarri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.