Napoli-Cagliari 2-1, Politano non si arrende: «Scudetto? Finché la matematica non ci taglia fuori...»

«Finché la matematica non ci dice che siamo fuori dalla lotta scudetto noi combatteremo per rispetto verso i tifosi e verso di noi. L’obiettivo è vincere sempre». Matteo Politano non si arrende. L'esterno azzurro torna a parlare dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari «Pesa tantissimo questa vittoria, era fondamentale vincere nuovamente in casa. Il Cagliari ci ha messo in difficoltà, l’abbiamo sudata fino alla fine. Con la Roma ora verrà uno scontro diretto».

«Osimhen aveva tanta voglia di tornare al gol in campionato, è importante per noi e noi siamo felici per lui. Io cerco di dare sempre il massimo, sono felice della continuità che sto avendo e spero di fare ancora qualche gol - ha continuato Politano a Dazn - Mazzarri ha cercato di portare entusiasmo dal primo giorno. Un po’ ci mancava, senza risultati. Giorno dopo giorno lo stiamo recuperando».