Napoli-Cagliari 2-1, l'analisi ignorante: la foca Victor è pronta per il Circo Togni

Abbiamo sfatato il tabù Maradona

Cominciamo col dire che la partita è cominciata mezz'ora dopo l'orario previsto perché, a causa del forte vento, se ne stava carenno 'O Stadio

E io penso al Napoli con lo scudetto in petto, sedicesimo nel ranking Uefa che gioca su un campo di patane e, non per fare del populismo spicciolo, ma è chiedere tanto uno Stadio all'altezza della nostra storia e della nostra bellezza?

Affrontiamo il Cagliari di Ranieri, che in avanti schiera la coppia Pavoletti - Petagna, marcati da JJ 😱 Gol dell' ex non quotato e io già mi immagino Petagnone esultare dopo il gol in sforbiciata alla Zlatan, col ditino puntato verso Adl: «È colpa tua, neh»

UNA ROBA CHE NEMMENO NEI PEGGIORI CINEPANETTONI 🤮

Con l' ultimo saluto a TOTONNO si parte.

Napoli subito arrembante e propositivo. Cagliari che si difende e picchia

In attacco però sono tutti tocchetti e tiri molli, mentre Osimhen e il fuorigioco sono ormai una cosa sola.

E per un pelo non solo AUGELLI AMARI, o, se preferite

Cazzi senza zucchero

Rrahmani si isterizza co Jankto, poi il kossovaro stacca benissimo di testa ma PALO MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

Intanto segnaliamo un Kvara bullizzato a più riprese, ma Marcenaro prima di estrarre il giallo attende il risultato dell' autopsia.

Contropiede pericoloso degli ospiti con Nandez, ma per fortuna il vento spinge Meret fuori dai pali e il portierone autri salva tutto

Questi picchiano come maniscalchi e giustamente il primo giallo è per Osi...

Nel frattempo, Marcenaro dimostra di non avere il polso per gestire nemmeno una gara di girini e nel parapiglia ammonisce Rrahmani per aver preso un colpo da Pavoletti 😑

Ma perché questo scempio ma mandateci CHIFFIIIIII

Sulla punizione (alta) di Politano si va al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: nella settimana dell' arbitro picchiato in Turchia, Marcenaro non è esattamente la Colomba della pace

Ripresa. Il Cagliari continua a picchiare impunemente. Vedo Mazzarri ormai in procinto di chiamare il telefono azzurro.

Kvara è un po' il bambino che ha perso l' autostima e si intestardisce in giocate che non gli riescono nemmeno per sbaglio.

Ma c è una gioia : il rientro di MR6 😍

Mario Rui è un po' come una fidanzata che lasci: te ne accorgi quanto è bella solo quando nun 'a tiene 'cchiu'

Comme me sento romantico oggi: deve essere il ritorno di Marittiello 😙

E infatti, dopo venti minuti di supplizio, guizzo di Kvara per IL MAESTRO MR6 che CROSSA per la VICTOR AIRLINES che si libra

CAPEFRITTATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 1-0

Ma il vantaggio del Napoli dura meno di una storia su Instagram: Luvumbo si beve Rrahmani, la mette in mezzo per Pavoletti che DI GINOCCHIO spinge dentro. 1-1 MA MANNAGGIA SAN BERARDI PROTETTORE DEI SARDI

Ma non ci arrendiamo! LA FOCA VICTOR pronta per il Circo Togni, in area rossoblù porta a spasso quattro babbei, SERVE KVARA

Che, giusto per farvi capire come sta, stava sbagliando pure questa

KVARAAAAAASDHJJBYJUBYBTHRFFBGKBFBZ

MIO NIPOTEEEEEEE KVARAAAA 2-1

E dopo il gol vi segnalo anche che Vittoriuccio si è sminchiato la nerchia, dopo averla appoggiata sulla testa a tutta la difesa rossoblù

POLITA...NO!?! Segniamo anche il terzo con Metteo ma il gol viene annullato perché Osimhen, in fuorigioco ma lontano un chilometro ha partecipato psicologicamente all' azione ...SIETE DA RITIRO DEL PATENTINO

E così ci tocca soffrire fino all' ultimo, mentre Rudi Mazzarria ci regala Zanoli esterno offensivo e i soliti due minuti a Lindstrom.

Finisce 2-1. Napoli che supera l'anticalcio e torna a vincere. Importantissimo il rientro di MR6 così come Osi finalmente in forma. Fosse che fosse la volta buona che si è sbloccato pure Kvara? Nota di colore a margine: dopo aver preso mazzate per tutta la partita, chiudiamo con 5 ammoniti contro 3

Vado a iscrivermi al fan club del Presidente dell'Ankaragucu, ciao