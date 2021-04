Napoli-Cagliari a Fabbri e Mazzoleni: precedenti da incubo con Gattuso

Sarà Michael Fabbri l'arbitro scelto per la gara tra Napoli e Cagliari della prossima domenica. Il fischietto di Faenza sarà accompagnato allo Stadio Maradona dai due assistenti Valeriani e Vivenzi, dal IV uomo Di Martino. Al Var scelti Mazzoleni e Giallatini.

Un unico precedente in stagione in campionato per Fabbri e il Napoli: il fischietto emiliano aveva infatti diretto la sfida degli azzurri di Gattuso in casa del Verona finita 3-1 per i veneti, una delle sconfitte più amare dell'intera annata. Lo stesso Fabbri era stato al Maradona, ma in Coppa Italia, nella sfida d'andata di febbraio contro l'Atalanta finita 0-0 che ha poi visto l'eliminazione dal torneo al ritorno a Bergamo.