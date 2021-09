Come per le precedenti gare, anche per Napoli-Cagliari ci sarà grande attenzione del club azzurro. Attraverso i canali ufficiali, il Napoli ha infatti avvertito i tifosi che i tornelli apriranno alle ore 16,45, con ben quattro ore di anticipo, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento.

