Napoli-Cagliari, i convocati: Spalletti ritrova Mertens e Demme

Due nelle notizie per il Napoli di Luciano Spalletti, che questa sera almeno in panchina ritroverà Dries Mertens e Diego Demme. Entrambi gli azzurri sono stati convocati per il match contro il Cagliari di Mazzarri e per la prima volta saranno insieme con il gruppo in questa stagione.

L'elenco dei convocati

Marfella, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.