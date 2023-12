Napoli-Cagliari, tra i convocati rientra Mario Rui dopo un mese: fuori Zielinski

Tornano le buone notizie in casa Mario Rui: il terzino portoghese è stato convocato da Walter Mazzarri per la sfida di questo pomeriggio del Napoli contro il Cagliari. Il calciatore azzurro era rimasto ai box nell'ultimo mese dopo l'infortunio muscolare sofferto contro l'Empoli, il 12 novembre scorso. Mario ha saltato le ultime cinque partite degli azzurri tra campionato e Champions League.

Un azzurro che rientra, un azzurro che alza bandiera bianca. Se Mario Rui, infatti, figura nuovamente tra i calciatori a disposizione per la sfida di oggi, non ci sarà col Cagliari invece Piotr Zielinski: confermata l'assenza del polacco per un problema al ginocchio, non inserito tra i convocati. Assente anche Elijf Elmas, come già previsto, per un guaio muscolare.