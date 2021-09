Napoli-Cagliari live dalle 20.45: Osimhen cerca il primo gol in casa

C'eravamo tanto amati. Il Napoli di Spalletti a punteggio pieno ospita il Cagliari ancora in crisi d'identità nonostante il cambio di allenatore e l'arrivo del grande ex Mazzarri. Sulla carta l'esito sembra scritto visti anche i due successi per 0-4 del Napoli sui campi di Udinese e Sampdoria ma dalle squadre di Walter è sempre lecito attendersi di tutto, soprattutto quando sono con l'acqua alla gola e arrivano da una brutta sconfitta casalinga come quella subita dall'Empoli.

Napoli (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 99 Anguissa; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 33 Ounas, 37 Petagna, 44 Manolas, 59 Zanoli. All. Spalletti.

Cagliari (3-5--12)

28 Cragno; 4 Caceres, 2 Godin, 40 Walukiewicz; 25 Zappa, 8 Marin, 16 Strootman, 14 Deiola, 22 Lykogiannis; 18 Nandez, 10 Joao Pedro.

A disposizione: 1 Aresti, 31 Radunovic, 9 Keita, 12 Bellanova, 15 Altare, 17 Farias, 20 Pereiro, 21 Oliva, 23 Ceppitelli, 27 Grassi, 29 Dalbert, 30 Pavoletti, 44 Carboni. All. Mazzarri.

Arbitro: Piccinini di Forlì.