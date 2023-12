Napoli-Cagliari, gelo al Maradona: il gesto degli azzurri in campo

Ha fatto il giro del web in queste ore l'immagine dei bambini che accompagnano i calciatori in campo con addosso la giacca da allenamento del Napoli.

A regalarla loro sono stati proprio gli azzurri come Kvaratskhelia, Osimhen e Anguissa: visti i bambini infreddoliti in campo, i tre napoletani hanno voluto evitargli un raffreddore coprendoli con le proprie giacche. Il club azzurro ha condiviso sui social lo scatto dei tre in campo.