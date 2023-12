Da ieri sera è in ritiro anche lui. Per il doppio ex Gian Piero Ventura la sfida tra Napoli e Cagliari ha un sapore speciale, ma stavolta il calcio non c'entra: ormai è in pensione come allenatore e si dedica al golf (oggi ha un torneo a Torino). L'ex ct della Nazionale parla volentieri dei campioni d'Italia e tira un primo bilancio della stagione degli azzurri.

Ventura, si aspettava di vedere il Napoli così in ritardo?

«Non se lo aspettava nessuno dopo quello che era stato fatto lo scorso anno. Purtroppo è successo quello che nessuno pensava potesse succedere. È andato via Spalletti ed è arrivato Garcia che ha incontrato delle oggettive difficoltà sopratutto per colpa sua. Il francese si è approcciato male nello spogliatoio».

In che senso?

«Tengo bene impressa la sua prima frase quando disse al gruppo: “Non mi interessa cosa avete fatto, ora facciamo il mio calcio”. Una cosa a mio avviso assolutamente devastante in uno spogliatoio».

Adesso però c'è Mazzarri

«Ed infatti la prima cosa che Walter ha detto è stata quella di avere a disposizione “la squadra più forte che ha mai allenato”. Garcia è stato traumatico, l'altro rassicurante».

Ma i problemi non sono scomparsi del tutto.

«Riportare la serenità nello spogliatoio era il primo compito che aveva Mazzarri e lo ha fatto. Era importante, ma ovviamente non è sufficiente. È anche vero che finora non ha avuto il tempo per fare altro perché il Napoli sta giocando ogni tre giorni. Ma i primi tempi degli azzurri sono assolutamente positivi: si sono riviste la voglia di giocare e anche le giuste distanze».

Oggi arriva il Cagliari: una sorta di testacoda.

«Napoli e Cagliari sono piazze diverse con aspettative diverse. Gli azzurri hanno l'obbligo minimo di entrare in Champions, per i sardi c'è l'obiettivo salvezza. Parliamo di due mondi diversi».

Anche di due allenatori diversi?

«Mazzarri sta facendo di necessità virtù: ha gestito bene e velocemente questa ricostruzione mentale in cui la squadra sembrava quasi stesse aspettando che arrivasse qualcuno. Ora c'è da lavorare sul campo».

E Ranieri? Sir Claudio si sta confermando un mago dei cambi e delle remuntade.

«Non può essere una casualità. Ranieri ha fatto un miracolo l'anno scorso e sta facendo bene anche quest'anno: ha la squadra in mano e i giocatori stanno dando tutto per lui. Claudio ha tanta esperienza e si vede la sua mano nella compattezza del gruppo e nella capacità di gestire lo spogliatoio. Questa è sempre stata la sua forza».

Di fronte però ci sono i campioni d'Italia.

«Per il Cagliari dire che sarà difficilissima vuol dire usare un eufemismo. Sarà anche vero che nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato, ma parliamo di valori diversi in campo».

Il Napoli resta una corazzata, dunque?

«Ci mancherebbe altro. La squadra è la stessa e non si può certo pensare che la sola partenza di Kim abbia cancellato 16 punti in campionato (che sono quelli con cui gli azzurri hanno staccato la Lazio seconda in classifica l'anno scorso ndr). Era e resta fortissima perché ha giocatori straordinari come Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka, ma ha anche altri elementi importantissimi come Di Lorenzo, Anguissa, Zielinski, Mario Rui e tanti altri che restano grandi giocatori in un contesto impregnato di ferocia agonistica e disponibilità reciproca. E questo è quello che manca oggi al Napoli».

Riuscirà a ritrovare tutto questo?

«C'è da lavorare in questo senso. Ma credo che Walter sia in grado di farlo in tempi brevi. Però finora non ha avuto neppure una settimana tipo per provarci».

Un flash sul suo discepolo Spalletti. È riuscito a riportare lo scudetto a Napoli e l'Italia agli Europei.

«Parliamo di due cose diverse. Quello di Napoli è stato il frutto di un lavoro straordinario. Quanto alla qualificazione della Nazionale è andata bene nonostante avesse avuto poco tempo. Sono felice per lui. Luciano ha portato una ventata di professionalità e di positività nel Club Italia. L'augurio è che possa fare bene agli Europei e strabene ai prossimi Mondiali a cui spero proprio che parteciperemo».