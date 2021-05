Osimhen re di Napoli ma non basta: il terzo gol di fila non porta la vittoria

Questa volta non basta la zampata di Osimhen. Il terzo gol di fila dell'attaccante nigeriano non è sufficiente al Napoli per strappare la vittoria casalinga contro il Cagliari. Ma al di là del risultato finale (maturato per altro con Victor in panchina per una botta alla testa) non mette in ombra la prestazione dell'attaccante sempre più protagonista all'interno del progetto Napoli. Pochi dubbi, infatti, circa l'importanza nel sistema di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati