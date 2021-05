Napoli-Cagliari sotto la pioggia: solo palestra per Ospina e Lobotka

Il Napoli è pronto alla sfida contro il Cagliari di domani in campionato. Gli azzurri faranno ritorno al Maradona nel primo weekend di maggio che però non sembra ancora pronto alla Primavera. La squadra di Gattuso ha svolto questa mattina sotto la pioggia la rifinitura di rito al centro tecnico di Castel Volturno, ancora senza due elementi.

Come informato dal sito ufficiale del club azzurro, Stanislav Lobotka e David Ospina non hanno lavorato insieme con i compagni nemmeno questa mattina: per entrambi, sessione di allenamento individuale in palestra, per il portiere colombiano previste anche terapie.