Napoli-Cagliari, Gattuso tira la volata per un posto in Champions League

Lo sprint parte col Cagliari, con una partita che negli ultimi anni ha sempre posto difficoltà al Napoli. L'ultima partita in casa contro i sardi fu una sconfitta nel 2019, con la squadra di Ancelotti in difficoltà e battuta con un gol negli ultimi minuti, poi sono arrivate due vittorie in Sardegna, ma domani i tre punti sono fondamentali nella corsa alla Champions League.

Il Napoli è quarto, davanti per differenza reti alla Juve. È un passaggio fondamentale dello sprint che vede il Napoli libero da scontri diretti ma che deve essere focalizzato nelle cinque sfide finali: Cagliari e Spezia a caccia di punti salvezza, poi Udinese, Fiorentina e Verona. Questo il percorso che dà la possibilità di en-plein, di un bottino di punti che però si realizza solo con la giusta mentalità. Gattuso la vuole prima di tutto dalla difesa che domani sarà confermata con Manolas-Koulibaly centrali e con Hysaj a sinistra, ancora una volta in vantaggio nel ballottaggio con Mario Rui, mentre la fascia destra è residenza fissa di Di Lorenzo. A fare filtro e costruire la coppia Demme-Fabian Ruiz, pronti a sostenere la fantasia e la velocità al potere davanti, dove Insigne e Zielinski sono a caccia di gol. Il capitano vuole staccare Vojak e diventare il miglior marcatore di serie A azzurro e eguagliare il suo primati stagionale in campionato di 18 gol. Ma soprattutto vuole conferme Osimhen, in gol contro Lazio e Torino: ora è a quota 7 e vuole finire la sua prima stagione azzurra costellata da infortuni e covid in doppia cifra.

Gattuso ha le idee chiare anche sulla porta, con Meret che prende fiducia e continua a tenersi la maglia mentre Ospina recupera dall'infortunio, e rimane con un unico dubbio, sulla fascia destra del tridente alle spalle del nigeriano. Politano si è conquistato la maglia da titolare, ma Lozano è cresciuto dopo l'infortunio e conferma una speciale affinità con Osimhen. I due si giocano il posto a destra con la certezza per chi resta fuori di avere comunque una chance nella ripresa.