Napoli-Cagliari, Semplici fa turnover: «Joao Pedro può anche riposare»

Una certezza: il Cagliari darà il tutto per tutto. Anche se non dovesse esserci in campo il suo uomo migliore: «Non ho ancora deciso, ma è una possibilità che Joao Pedro riposi. A prescindere da chi giocherà, sono certo che daremo il massimo» ha detto Leonardo Semplici in conferenza, con voglia di fare pretatticca e sorprendere la squadra di Gennaro Gattuso. «Punto debole del Napoli? Difficile dirlo, ma sicuramente abbiamo le risorse per sorprenderli: serviranno grande concentrazione e coraggio, come stanno facendo i ragazzi in queste settimane».

«Il Napoli è una squadra che come l'Atalanta sta giocando un calcio davvero importante, sarà una gara difficilissima» ha continuato Semplici in conferenza. «Sarà importante per noi affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche, indipendentemente dal nome dell'avversario. Vedremo se preservare qualche giocatore, ma noi viviamo questa gara come se fosse l'ultima: dobbiamo mettere una formazione che sia al top».