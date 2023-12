E adesso si deve soltanto ripartire anche in campionato. Dopo la vittoria interna di martedì sera con il Braga, dopo aver staccato il pass per la qualificazione agli ottavi di Champions, dopo avere sfatato il tabù Maradona, il Napoli si rituffa nel torneo di massima serie con uno scudetto sul petto che deve provare a portare con orgoglio fino al termine della stagione. Poco importa che bisognerà fare i conti con l'assenza di Elijf Elmas e probabilmente anche quella di Piotr Zielinski a centrocampo (fastidio al ginocchio per il polacco che resta in dubbio). Adesso si deve soltanto ripartire dopo il ciclo terribile tra campionato e coppa. E lo si deve fare provando ad approfittare di un calendario che sulla carta - e solo sulla carta - riserva agli azzurri un cammino più agevole rispetto al recente passato. Oggi pomeriggio sfila sotto i riflettori del Maradona il Cagliari di Sir Claudio Ranieri. Una sfida tra due ex sulle rispettive panchine. Un match apparentemente abbordabile per Di Lorenzo e compagni dopo il tour de force che li ha visti soccombere (principalmente in termini di risultato) con le prime due della classe, Inter e Juventus.

Il Napoli ha l'obbligo di rialzare la testa e risalire la china per riacciuffare almeno il quarto posto che vale la Champions e che rappresenta il minimo sindacale per i campioni d'Italia. Walter Mazzarri ha lavorato e tanto sulla testa ed ultimamente anche sulle gambe dei calciatori. C'è chi sta meglio, chi è costretto ai box e chi sta provando a stringere i denti. È il caso di Zielinski. Il centrocampista polacco ieri avrebbe accusato un fastidio al ginocchio durante la seduta di rifinitura a Castel Volturno ed è rientrato anzitempo negli spogliatoi a scopo precauzionale. Il giocatore vuole stringere i denti e farà il possibile per essere in campo. Sarà preso tutto il tempo possibile per decidere, anche all'ultimo secondo.

Nell'ipotesi in cui Zielinski dovesse alzare bandiera bianca è pronto uno tra Cajuste e Gaetano al suo posto. Anche perché il suo alter ego Elmas ha dato forfait proprio ieri mattina. Il macedone, infatti, non è neppure sceso in campo ieri per via di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Mazzarri conferma comunque la formazione che è tornata al successo al Maradona con il Braga (al netto della presenza o meno di Zielinski) e punta al primo successo casalingo della sua gestione. Gli azzurri tra l'altro non vincono al Maradona in campionato dal 27 settembre scorso (4-1 ai danni dell'Udinese) e devono tornare a fare punti tra le mura amiche.

Ieri, intanto, nel corso di un evento a Venezia Aurelio De Laurentiis ha ricevuto due premi: il primo per i meriti sportivi del Napoli campione d'Italia e l'altro per l'imprenditoria. Sul palco a consegnargli i riconoscimenti c'era anche Luciano Moggi, ex dg del Napoli e della Juve, e inevitabilmente si è parlato di calcio. «Due anni fa ho dovuto riportare gli stipendi a 90 milioni dopo che ero arrivato a oltre 140 - ha detto De Laurentiis - Lo ha fatto anche il Milan. A Napoli arriva il Cagliari di Ranieri, che fu molto fortunato lo scorso anno con un gol al 90’ contro il Bari valso la promozione in Serie A».

Intanto cambiano ancora le date della Supercoppa italiana che quest'anno vedrà la partecipazione di 4 squadre, tra cui ovviamente il Napoli campione d'Italia (oltre ad Inter, Lazio e Fiorentina). Il torneo si giocherà in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio. Prima gara per gli azzurri il 18 contro la Fiorentina. Inizialmente la manifestazione era stata fissata a inizio anno (tra il 4 e l'8 gennaio), poi era slittata al 21 (fino al 25) ed infine ieri sono state ratificate le nuove date dal consiglio di Lega. L'ufficialità arriverà dopo i sorteggi di Champions, Europa e Conference League.