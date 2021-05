Napoli-Cagliari, Semplici esulta: «Pari meritato contro i più in forma»

«Abbiamo fatto un gran risultato contro un grande avversario che abbiamo affrontato nel momento peggiore perché sono la squadra più in forma del campionato». Così Leonardo Semplici esulta nel finale di Napoli-Cagliari. L'allenatore sardo applaude i suoi: «Sono stati bravi e credo che per quello che hanno fatto il pareggio sia un risultato meritato».

«Diamo continuità alle tre vittorie con un'ottima prestazione e un buon risultato. Dobbiamo credere in quello che facciamo e in quello che siamo, ce la siamo giocata come l'avevamo preparata» ha continuato ai microfoni di Sky Sport. «Potevamo pareggiarla anche prima dell'ultimo episodio, abbiamo strappato un punto meritatamente. Questo pareggio contro un Napoli così forte è importante per affrontare le prossime partite e quella di Benevento può essere una partita determinante per il finale di campionato».