Napoli a Cagliari senza Insigne: affaticamento, Osimhen a parte

Una brutta notizia per Luciano Spalletti prima del match di campionato in Sardegna: come comunicato dal Napoli attraverso il sito ufficiale, infatti, Lorenzo Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina. Ennesimo tassello mancante per gli azzurri che già devono far fronte a numerose assenze.

Fabian Ruiz ha smaltito le fatiche catalane e ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra, per Politano personalizzato in campo. Lozano ha fatto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Anche Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale ma sarà con il gruppo azzurro in partenza per Cagliari.