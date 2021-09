Napoli, il Cagliari banco di prova: «Spalletti ci ha dato la mentalità»

«Siamo contati in mezzo al campo in questo inizio di anno, Anguissa ci ha dato una forza straordinaria, è andato anche oltre le aspettative in queste prime uscite». Così ha commentato il momento del Napoli il ds azzurro Cristiano Giuntoli. «Abbiamo un allenatore esperto e una squadra con calciatori maturi, che sanno di non poter volare troppo in avanti: pensiamo partita dopo partita e valuteremo più avanti dove saremo. Spalletti ci ha dato mentalità e consapevolezza: crede nella squadra e nel progetto, ha trasmesso tutto ai calciatori».

«Spalletti è un allenatore di grande esperienza. Fa attenzione ai dettagli e sta accanto ai calciatori. Dal mio arrivo mi ha dato subito fiducia e mi ha detto che conta su di me, si aspettava che portassi equilibrio difensivo alla squadra e che rendessi subito in campo» ha svelato Anguissa ai microfoni Dazn. «Mi chiede di aiutare i miei compagni nel recupero e lavorare sull’impostazione dell’azione. Questo è quello che devo fare per il Napoli ma voglio dimostrare anche le mie qualità offensive. Sono venuto in Italia per crescere, Spalletti è un maestro della tattica».