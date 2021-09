Napoli, sei vittorie e punteggio pieno: «È questa la strada per lo scudetto»

Un assist decisivo per Osimhen e tante altre giocate efficaci di Zielinski, tra i migliori contro il Cagliari e in evidente crescita di condizione. «Il mister ci ha chiesto di attaccare gli spazi, Anguissa mi ha dato una bella palla, Osimhen è stato bravo e sono contento dell'assist e soprattutto del gol che ci ha dato un vantaggio: proviamo tante volte questa giocata in allenamento», dice a Dazn nel dopo partita mentre parla con Ciro Ferrara...

