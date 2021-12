Napoli, Cairo esclude Bremer: «A gennaio non si muove»

Quello di Gleison Bremer è uno dei profili più seguiti dai top club non solo italiani. Il difensore centrale del Torino sta ben impressionando con i granata e diverse sono le squadre che hanno già chiesto informazioni. Viste le necessità al centro della difesa, anche il Napoli può farci più di un pensierino, ma le ultime parole di Urbano Cairo sembrano escludere questa possibilità di mercato, almeno a gennaio.

LEGGI ANCHE Napoli, Younes può tornare? Amin fuori rosa all'Eintracht

«Assolutamente no, non ho mai pensato di vendere Bremer a gennaio» - ha detto il patron del Torino all'uscita dal Consiglio di Lega a Milano - «Assolutamente no, Gleison è un nostro giocatore. Per il momento, non ho parlato con nessun altro club per il suo futuro: Bremer è nostro, rimane con noi per tutto questo campionato. Poi vedremo cosa accadrà a fine stagione» le parole.