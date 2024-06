Napoli, Cajuste aspetta Conte: «Kulusevski mi ha detto che lavorerò duro, sarà emozionante»

Una stagione per riscattare le aspettative tradite.

Dopo un’annata non semplice, Jens Cajuste è pronto a prendersi il Napoli: «Ci sono stati un po’ di alti e bassi - ha detto il centrocampista azzurro alla tv svedese Fotbollskanalen -, sono successe molte cose e abbiamo cambiato più volte allenatore, ma nel compenso ho imparato tanto. Porto molto con me da questa stagione».

«Cosa ho imparato? Che mentalmente devi essere attivo 24 ore al giorno. Devi essere connesso sempre, non un giorno sì e uno no», prosegue il giocatore classe 1999, 35 presenze collezionate quest’anno con il Napoli. «Ho messo su cinque chili di muscoli da quando sono qui, mi sento più forte nei duelli e credo di riuscire a correre di più».

Giocare nel Napoli, per Cajuste, ha rappresentato un passo in avanti non da poco nella sua carriera: «Questo è un grande club, puoi sentirlo immediatamente. Senti la passione dei tifosi e le aspettative sono alte. I cambi in panchina mi hanno penalizzato? Ammetto di aver avuto un po’ di vertigini.

Idee di gioco e tattiche diverse, è stato complicato ma ho cercato di affrontarlo nel miglior modo possibile».

Ora però c’è Antonio Conte ed è tutta un'altra musica: «Sarà emozionante. Ho sentito molto parlare di lui, non vedo l'ora di vederlo con i miei occhi. Ne ho parlato un po' con Kulusevski - suo compagno di Nazionale - e mi ha detto che devo essere pronto a lavorare duro. Penso che quello di quest'anno sarà un progetto molto interessante».

Da connazionale a connazionale, Cajuste divide la maglia svedese anche con Viktor Gyokeres: «Se può giocare nel Napoli? Assolutamente sì. Ha tutte le caratteristiche per poterlo fare».

E nel futuro dell'ex Stade Reims invece cosa c'è? «Non ho ricevuto altre direttive, nel calcio non si sa mai ma per il momento credo di restare qui», e poi un no comment sull'interesse del Galatasaray.