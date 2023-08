Napoli, Cajuste è il vice Anguissa: ecco chi è il nuovo centrocampista azzurro

Si chiama Jens Cajuste l'alter ego di Zambo Anguissa: 23enne svedese, è nato a Goteborg ed è un mediano, di piede destro, di 188 centimetri. Ha iniziato la carriera nelle giovanili dell'Orgyrte per poi passare al Midtjylland prima, e al Reims poi nel 2022 prima dell'accelerata del Napoli che da almeno dieci giorni lavorava in gran segreto sul profilo del calciatore ideale da regalare a Rudi Garcia. Cajuste riempirebbe anche il vuoto lasciato da Ndombele.

Come confermato anche da Footmercato, l'accelerata decisiva è arrivata nelle ultime ore: il calciatore svedese ha già dato il suo sì al club di De Laurentiis con le visite mediche attese in queste ore. Al club francese, invece, andrà una cifra intorno ai 10 milioni di euro per riempire lo spot lasciato libero. Cajuste ha doppio passaporto svedese e americano.

Nell'ultima stagione ha messo insieme 33 presenze con 4 gol tra Ligue 1 e coppe francesi.

Il solito colpo a sorpresa dalla lista B di De Laurentiis dopo i tanti no rimediati in giro. Come Natan. Un mercato che alla luce delle scelte vincenti della scorsa stagione prima di essere giudicato deve essere valutato dalle prestazioni sul campo.