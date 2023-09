Napoli, cala il monte ingaggi: gli azzurri risparmiano 4 milioni in attesa di Osimhen

Un mercato forse non entusiasmante, ma che ha colto nel segno per il Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, come confermato dal portale specializzato Calcio & Finanza, risparmierà infatti quasi quattro milioni di euro sul monte ingaggi: circa 71,8 milioni, ora la società dovrà riconoscere circa 68 milioni di euro per gli ingaggi a livello lordo alla squadra.

Tra i calciatori allenati da Rudi Garcia, quello di Victor Osimhen resta l'ingaggio più importante vista anche la cessione di Hirving Lozano (oltre quella di Kim Min Jae). Ma il nigeriano potrà rinnovare il suo contratto con gli azzurri nei prossimi mesi e ritoccare verso l'alto la cifra prevista. Al contrario, invece, l'accordo con Zielinski: il polacco, che oggi guadagna 3,5 milioni, percepirebbe una cifra inferiore con il prossimo rinnovo in azzurro.