Napoli, Castel Volturno si svuota: giovedì ripresa senza 15 azzurri

Tre giorni di pausa dopo la grande vittoria di Milano, il Napoli riposerà dopo il primo tour de force della stagione e vivrà comunque da protagonista la pausa. Gli azzurri torneranno in campo giovedì ma Luciano Spalletti si ritroverà una Castel Volturno svuotata, visto che ben 15 calciatori (su 25) della rosa napoletana saranno impegnati in giro con le nazionali.

Cinque i calciatori di Spalletti convocati dal ct Roberto Mancini per le partite della nazionale italiana in Nations League, da Meret a Politano, con Raspadori, Di Lorenzo e anche Zerbin, confermato dagli azzurri. Resteranno in Europa Zielinski, Rrahmani e il nuovo gioiello Kvaratskhelia, tutti impegnati in Nations League. Amichevoli, invece, per il messicano Lozano e il coreano Kim. Alla lista si è aggiunto anche Mario Rui, convocato ieri dal Portogallo per sostituire Raphael Guerreiro.