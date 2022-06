Napoli, ecco i calciatori in scadenza: Koulibaly, Fabian Ruiz e non solo

Sembrano aver detto no (per ora) alle proposte di rinnovo arrivate dal Napoli nelle ultime settimane, ma Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz - che tengono alta la soglia di attenzione in casa azzurra - non sono gli unici due calciatori in scadenza tra un anno. Il club di Aurelio De Laurentiis deve far attenzione perché - tra sei mesi o poco più - più di un azzurro potrebbe già firmare per un'altra squadra, lasciando poi Napoli a costo zero.

Innanzitutto Alex Meret, il portiere azzurro che ha chiuso male l'ultima stagione con Luciano Spalletti e ancora non sa cosa riserva il futuro. Restare a Napoli si può, ma non più alle spalle di un altro portiere, che sia Ospina o un nuovo elemento nel ruolo. Insieme a lui, anche Adam Ounas vedrà scadere il suo contratto con gli azzurri tra dodici mesi: l'algerino era tornato in pianta stabile per dare una mano dopo il doppio prestito tra Cagliari e Crotone, ma quello visto negli ultimi sei mesi di stagione non ha certamente fatto impazzire tifosi e staff. Tra un anno, il Napoli si ritroverà in scadenza anche Juan Jesus - appena prolungato di una stagione il suo contratto - e anche Alessandro Zanoli, terzino 2000 che ha trovato spazio nel finale di stagione e che potrebbe essere riconfermato alle spalle di Di Lorenzo.