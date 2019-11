LEGGI ANCHE

In attesa di poter raggiungere la nazionale per le amichevoli controed, un consiglio a David Ospina arriva direttamente dal suo ct. «La situazione dei portieri non è facile al momento, anche Ospina non sta giocando e sono preoccupato», ha detto il selezionatore colombiano in conferenza stampa mostrando i convocati.«La nazionale ha bisogno di calciatori che giochino nei rispettivi club, quindi gennaio deve essere un momento di riflessione importante per lui» continuaalludendo alla prossima finestra di mercato invernale. Il portiere colombiano in azzurro ha collezionato fin qui tre presenze tra Lecce, Brescia e Spal, sicuramente meno di quante ne aveva collezionate un anno fa, visto l'infortunio di Meret