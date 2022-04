La notizia era trapelata nei mesi scorsi, non ufficializzata dal Napoli. In un comunicato su un accordo commerciale con Amazon per la vendita dei prodotti della linea D10S il club di De Laurentiis ha fatto adesso sapere che il manager Tommaso Bianchini, dopo le esperienze con Fiorentina e Venezia, si occuperà del settore marketing all'estero, con l'incarico di Chief International Development Officer.