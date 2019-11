LEGGI ANCHE

Una buona notizia in un momento personale non sicuramente fortunatissimo. Mario Rui ancora convocato dalla nazionaleper giocare le prossime due gare di qualificazione ad, prima contro la Lituania e poi contro il Lussemburgo.Per il terzino azzurro non è di certo il momento migliore: diversi problemi fisici hanno messo a rischio la sua continuità in campo con la squadra di Ancelotti nonostante un avvio di stagione che sembrava positivo. Anche nell'ultimo match contro il, l'uscita dal campo all'intervallo ha denunciato una condizione fisica non ottimale che verrà poi valutata anche dai medici della nazionale.