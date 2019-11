Ultimo aggiornamento: 20:17

il bomber di cuori ospite diOggi il centravanti degli azzurri ha fatto visita alla stazione di servizio di Via Montagna Spaccata della Energas Spa, Sponsor Istituzionale della Ssc Napoli e leader nella distribuzione di carburanti e gpl per autotrazione e riscaldamento.Llorente è stato accolto dal personale della Energas in modo davvero speciale:– il colore delle stazioni Energas - per l’altissimo e avvenente attaccante spagnolo, idolo delle donne partenopee.Grande naturalmente lo stupore di chi si era recato alla stazione per il rifornimento della propria auto. I fortunati clienti hanno approfittato della presenza del calciatore per scattare selfie e farsi autografare iomaggiati per l’occasione dai padroni di casa della Energas.