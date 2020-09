Decò è Sponsor Istituzionale della SSC Napoli ancora una volta. Si rinnova la collaborazione tra le due società che fanno del fair play, dello spirito di squadra e di una grande passione per lo sport i propri valori.



“Lavoriamo ogni giorno per costruire e rafforzare l’immagine dei nostri brand attraverso iniziative che da sempre ci posizionano vicini al territorio – spiega il Responsabile Marketing Multicedi Angelo Merola -. Per questo motivo con gioia comunichiamo che ritorniamo ad essere Sponsor Istituzionale del Calcio Napoli. Desideriamo vivere insieme la bellezza di questo sport e dei suoi sani valori trasmessi; spirito di squadra, obiettivi comuni, sana competizione e inclusività”.



Decò nel corso degli anni è stata più volte sponsor Istituzionale del Napoli, l’ultima volta nella stagione 2018/2019, portando avanti numerose iniziative sportive e lanciando l’hahstag #Decòtifalosport. Il ruolo di sponsor istituzionale offrirà la possibilità a Decò di beneficiare di tutte le attività del Calcio Napoli; Campionato Serie A TIM, Coppa Italia e UEFA Europa League 2020/2021 e delle relative iniziative di comunicazione sia sui canali digital che in field.



Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Secondo Top 300 Campania, indagine condotta dal leader della consulenza PwC, Multicedi S.r.l. è la sesta impresa della Regione per fatturato, seconda nel settore della GDO. Nel 2019, ha registrato un fatturato di oltre 1,2 miliardi di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti. © RIPRODUZIONE RISERVATA