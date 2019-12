LEGGI ANCHE

Dopo gli studenti, ilapre le sue porte ai giovani che frequentano le scuole calcio iscritte alla Federcalcio. Ad annunciarlo, Head Operation Sales and Marketing del Calcio Napoli, in occasione della presentazione del calendario 2020 della squadra. I giovani calciatori si andranno ad unire agli studenti che già affollano il settore dei Distinti inferiori che cambieranno nome e diventeranno Tribuna Young.«Grazie alla collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale già abbiamo allo stadio 1500 bambini - ha sottolineato Formisano - Abbiamo deciso di aumentare la presenza di giovani allo stadio e di allargare alle scuole calcio della Campania ma possiamo aprirci anche alle altre regioni». I tesserati delle scuole calcio potranno, a seguito di questa iniziativa, accedere allo stadio al prezzo simbolico dianche per vedere le cosiddette partite di cartello. Le scuole calcio dovranno registrarsi su un forum che sarà disponibile da inizio gennaio 2020.«E' una ulteriore iniziativa per rendere lo stadio accessibile, sicuro e frequentabile dai giovani tifosi che in questi giorni hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza alla squadra», ha concluso Formisano.