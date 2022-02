Napoli in palestra dopo Barcellona: Lobotka out, si rivede Politano

A poche ore dalla sfida del Camp Nou contro il Barcellona, il Napoli di Luciano Spalletti torna subito in campo. La squadra si è ritrovata questa mattina al Konami Center ma senza particolari carichi di lavoro: solo scarico in palestra per gli azzurri impegnati in campo in attesa di ripartire domani con vista sul Cagliari, avversaria del monday match.

In evoluzione la situazione infermeria: come riportato dal sito ufficiale del club, Lobotka ha svolto lavoro in palestra mentre Politano ha fatto lavoro personalizzato in campo. Per Lozano, infortunato alla spalla, terapie e lavoro personalizzato in palestra. Preoccupa Anguissa: il centrocampista ha fatto terapie dopo l'infortunio di ieri sera a Barcellona e nella giornata di domani si sottoporrà a esami strumentali.