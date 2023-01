Napoli primo il classifica, il regalo di Spalletti: due giorni di riposo dopo il derby

Le fatiche del match contro la Juventus, poi la Coppa Italia, quindi il match di Salerno vinto con maturità. Il Napoli è appena tornato in campo nel 2023 ma dal 4 gennaio ha giocato già cinque partite, tutte ad alta intensità. Il finale di mese sarà contro la Roma, la prossima domenica, occasione unica per provare a rifiatare e staccare un po' la spina.

Così, dopo il derby campano, Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo pieni al suo Napoli: un modo per ricaricare le batterie, per ritrovarsi al meglio il prossimo martedì quando nel mirino ci sarà proprio la sfida con i giallorossi. E anche l'occasione giusta per recuperare gli indisponibili: Kvaratskhelia e Juan Jesus faranno ritorno martedì insieme con i compagni dopo aver saltato la Salernitana.