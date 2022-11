L'affermazione di Kim, Kvara, Osimhen, la valorizzazione di Lobotka e Anguissa vanno di pari passo con la conferma al top di Zielinski, Di Lorenzo e Politano. E nel mazzo c'è anche il boom di Mario Rui e Lozano. Tante perle. Ma lo scouting del Napoli, guidato da Cristiano Giuntoli - in queste ore a Dubai dove è in lizza per il premio di miglior direttore sportivo della stagione - è sempre a caccia. Non smette di accumulare partite e appunti, trattative e chiacchierate. D'altronde, non a caso l'operazione Kvara era iniziata con tre anni di anticipo. Segno che la linea verde è solo all'inizio. Aurelio De Laurentiis ha affidato i suoi piano a Giuntoli, a questo dirigente a 360 gradi: abilissimo sul mercato, sempre attento ai conti e alle potenzialità del business. Non l'ha spaventato la dieta estiva, ora lo stuzzica l'idea che la prossima estate, con un budget discreto, possa andare avanti con il piano.

A De Laurentiis piace molto l'idea di mettere le mani sui campioni di domani, semisconosciuti come Kim e Kvara: costi quel che costi. Ecco perché non fa paura la concorrenza degli altri club europei. E la strada tracciata questa estate non cambia: e così ecco che Giuntoli e il braccio destro Pompilio, oltre al collaboratore Micheli, non hanno fatto altro che visionare calciatori in serie A in questi primi mesi della stagione. Dunque, vediamo chi c'è nel mirino azzurro: Simone Pafundi, il baby dell'Udinese, che ha assaporato anche la chiamata della Nazionale di Mancini, è stato avvicinato già in estate ma il club friulano lo considera ormai un baby-crac. Ma sempre con l'Udinese, nonostante alla fine l'affare Deulofeu non si sia concretizzato, inizia a prendere piede un'altra chiacchiera: quella per Lazar Samardzic, scovato tra gli scarti del Lipsia, classe 2002 e che anche Spalletti ha battezzato come il nuovo Zielinski.

Chiaro, è solo un modo per iniziare a muovere i primi passi, sondare, iniziare a capire la valutazione: ma non è un caso che ci sia sempre qualcuno del Napoli in tribuna per le gare dell'Empoli. E un motivo c'è, anzi tre: Guglielmo Vicario, il portiere (che non è un ragazzino, ha 26 anni ma è da poco esploso), Fabiano Parisi (22 anni), il pendolino di Serino, e Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo di appena 19 anni che ha già segnato due reti in questo campionato. Con Corsi, si sa bene, De Laurentiis ha una corsia privilegiata. Basta trovare il prezzo giusto: ma è un terzetto che fa gola per il futuro. Un passo alla volta: alla Cremonese sanno bene che Giuntoli ha iniziato il suo corteggiamento per l'oggetto del desiderio di mezza Europa, ovvero il portiere Marco Carnesecchi, 22 anni, da tempo nel giro dell'Italia. Non è finita qui perché la caccia ai giovani talenti della serie A è incessante: è nel taccuino c'è anche un altro terzino che ha colpito, e non poco, l'area tecnica azzurra: è Josh Doig, classe 2002, scozzese e terzino dell'Hellas Verona. Rivelazione di questa parte iniziale della stagione scaligera che, certo, non brilla per risultati. Ma Doig, arrivato in estate dall'Hibernian, è un tutto fascia che ha davvero colpito con 2 gol e 3 assist. Ma non è finita: dopo l'affare (d'oro) chiuso con Raspadori, ci sono altri due nomi del Sassuolo nell'agenda dei papabili azzurri: uno è Davide Frattesi (che però vogliono tutti) e l'altro è il francese Armand Laurienté esterno d'attacco. Perché De Laurentiis, nel futuro prossimo, non alzerà le barricate per trattenere i big come ha fatto nel passato: se arriva l'offerta giusta, venderà. E il ricambio è assicurato. D'altronde, le operazioni di questa estate sono garanzia per il futuro. E per il presente.